Suspeito de fraudar cartões bancários é detido na Barra

Um homem foi detido pela polícia na manhã do sábado, 27, suspeito de fraudar cartões bancários em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o ato ocorreu dentro de uma agência do Banco do Brasil, localizada no bairro da Barra.

Os motociclistas do Esquadrão Águia realizavam patrulha na região quando receberam a denúncia de que estava acontecendo uma prática de extorsão na unidade bancária. Em parceria com a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra), os agentes localizaram Ernesto Manoel Bond Barreiras, que foi reconhecido por uma vítima.

Ainda segundo a SSP-BA, dentro da própria agência ele oferecia ajuda a pessoas e adulterava o caixa eletrônico. Então, o equipamento travava o cartão magnético e ele se aproximava das vítimas. No veículo utilizado pelo suspeito, um modelo Vectra, placa JQV-2376, os policiais localizaram três maquinetas, cartões em branco, pertences de outras pessoas, extratos bancários e uma porção de cocaína.

O caso foi registrado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

