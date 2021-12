Suspeito de feminicídio se apresenta em delegacia

Um homem suspeito de feminicídio se apresentou nesta terça-feira, 18, na 29ª Delegacia Territorial (DT), localizada no bairro de Plataforma. Jeílson Gomes de Freitas, 18 anos, é suspeito de matar Roseli Silva da Paz. O crime ocorreu na madrugada da segunda-feira, 7, na cidade de Governador Mangabeira (a 139 quilômetros de Salvador).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jeílson foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi efetuada a prisão preventiva. No momento, o suspeito confessou o feminicídio.

O corpo de Roseli foi localizado em um riacho, em Fonte dos Brejos, na cidade de Governador Mangabeira. Nele havia sinais de estrangulamento e afogamento. Segundo o delegado José Bezerra, diretor do DHPP, a vítima e o suspeito se conheceram no dia do crime, onde houve um desentendimento entre os dois. “Ele disse que houve uma troca de carícias e depois relembrou a discussão, quando decidiu matar a vítima”, explicou o delegado.

Roseli teve a bolsa roubada por Jeílson, nela também estavam o celular e cartões de banco.

