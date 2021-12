Suspeito de extorsão é detido em frente a shopping de Salvador

Um homem, que não teve sua identidade, foi detido na manhã desta quarta-feira, 19, em frente a shopping localizado no bairro do Cabula, em Salvador. Ele é suspeito de extorquir uma mulher por telefone.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima teve o celular furtado no domingo, 16, na região do bairro da Pituba e, nesta terça, uma pessoa entrou em contato exigindo a quantia de R$ 250 para a devolução do aparelho.

Após combinar com o suspeito em frente ao shopping e realizar a transação, ela acionou as equipes da GCM que encaminharam vítima e suspeitos para a Central de Flagrantes onde foram apresentados o celular e a quantia em dinheiro.

No local, foi realizado o registro e confecção do Boletim de Ocorrências.

