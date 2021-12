Suspeito de explodir agência da Caixa morre após confronto com a polícia

Um dos suspeitos de de estar envolvido nos ataques contra agências da Caixa Econômica Federal em Salvador morreu após troca de tiros com a polícia na manhã desta quarta-feira, 6, no bairro de São Gonçalo, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o confronto aconteceu durante a segunda fase da operação realizada pelo órgão junto com a Polícia Federal.

Equipes da Operação Gêmeos cumpriam um mandado de busca e apreensão, em um imóvel no bairro de São Gonçalo do Retiro, mapeado pela investigação como esconderijo do grupo envolvido com roubos a banco, quando foram atacadas com disparos de arma de fogo.

Houve confronto e um dos integrantes acabou atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu.

Uma pistola calibre 380, carregador, munições e porções de drogas foram apreendidos.

