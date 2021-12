Suspeito de executar traficantes rivais é morto em confronto com a PM

Um homem identificado como Genilson, suspeito de executar traficantes rivais e usuários de drogas devedores, morreu durante confronto com militares, na manhã deste domingo, 27, no Vale das Pedrinhas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) encontraram o suspeito em um campo de futebol, durante patrulhamento de rotina. Quando os militares chegaram no local, ele e os comparsas atiraram. No confronto, Genilson foi atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, que atuava principalmente na região do Nordeste de Amaralina, os PMs encontraram uma pistola calibre 380, munições, dez pinos de cocaína e materiais pessoais

