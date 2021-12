Suspeito de executar PM é morto; criminoso ostentava fotos com armas

O líder de uma quadrilha de tráfico de drogas e homicídios foi morto na noite desta quinta-feira, 30, no bairro de Valéria, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem conhecido como Leo Camelo é apontado como o autor do assassinato do sargento aposentado Eduardo Henrique, ocorrido em 2016. Ele também costumava publicar fotos ostentando armas e drogas.

A situação ocorreu quando equipes da da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Valéria) e das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos realizavam uma operação de rotina e visualizaram seis homens armados na localidade de Rio Verde. O grupo reagiu e, durante o confronto, Leo Camelo e um comparsa foram atingidos.

Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos duas pistolas calibres 45 e 380, carregadores e munições. Os policiais continuam com as buscas por outros integrantes do grupo.

