Suspeito de estupro é preso horas após o ataque

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 8, a prisão de Wellington Gomes Batista, suspeito de roubar o celular e estuprar uma mulher atraída por uma falsa proposta de emprego, na terça-feira 7.

Investigadores da 10ª DT (Pau da Lima) foram até a 3ª Etapa do bairro de Castelo Branco depois que a vítima compareceu à delegacia, logo após o ataque. Ela informou as características físicas do agressor.

Os policiais localizaram Wellington próximo ao local onde havia praticado o crime horas antes. Ao perceber a aproximação dos investigadores, ele tentou se desfazer de um objeto que levava, jogando-o em um matagal. Era o celular roubado da mulher.

