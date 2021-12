Suspeito de estupro é parente da vítima, diz delegada

Luiz Fernando Umbelino dos Santos, 21, conhecido como Filipe ou Gordo, resolveu se entregar à polícia após a divulgação de sua foto. A titular da 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina), Maria Selma Pereira, solicitou e a Justiça determinou a prisão dele. Na quinta-feira passada, ele teria estuprado um garoto de 12 anos no bairro da Chapada do Rio Vermelho. Além disso, Gordo ainda ameaçou a família da vítima por ter denunciado a violência. A polícia diz que ele era parente do menino.

Ele nega o crime e disse que se entregou na 12ª Delegacia (Itapuã) por medo de ser morto. "Saiu minha foto dizendo que eu sou estuprador. Fiquei com medo de me matarem, aí me entreguei. Não fiz nada. A mãe dele está fazendo isso porque ficou com raiva de minha mãe, que não quis ceder uma laje para ela construir", defende-se.

Segundo a delegada, a vítima já foi submetida a exames no Departamento de Polícia Técnica que comprovaram o estupro. Agora, o material genético do suspeito será coletado para comparar com os vestígios encontrados no garoto. "Ele pode negar agora, mas não terá argumentos contra a prova técnica", explica a delegada.

Ainda conforme a delegada, Gordo mandou o garoto comprar um refrigerante e, quando o menino foi entregar, ele o imobilizou e cometeu o estupro. "Depois de fazer o que quis com a criança, ele a deixou ir embora. Imediatamente, o menino contou à mãe, que na mesma hora veio aqui na delegacia. A vítima ainda estava sangrando", recorda-se.

Polícia tirou família de casa

A delegada Maria Selma disse que precisou tirar a família da vítima de casa às 23h30 de segunda, 13, por causa das ameaças de Filipe. "Ele disse que era do tráfico e ia matar a família inteira. Falou que ia invadir a casa de madrugada e tocar fogo", afirma. A delegada ainda não tem dados para afirmar o envolvimento de Filipe com o tráfico.

"Ele organiza festas e é bastante popular no bairro. Mas ainda não sabemos se ele tem envolvimento com o tráfico. As festas que ele faz são abertas para todo mundo", explica a delegada. O suspeito de estupro diz que organiza as festas por conta própria.

Festas na área

Filipe nega envolvimento com o tráfico e diz que organiza as festas por conta própria para ganhar dinheiro. "Eu alugo o espaço, contrato DJ e vendo os ingressos. Faço divulgação pelo Face e WhatsApp", explica. Ele diz que chega a ganhar R$ 2.300 com esses eventos. Mas ele não poderá comparecer na próxima festa, que está marcada para acontecer no próximo domingo.

Gordo ainda disse que não teme ir para o presídio e até pede para ser enviado logo ao local por não gostar da cela da 28ª Delegacia. "A cela daqui é um cubículo. Não tem nem lâmpada", reclama o suspeito, que já foi preso por roubo a carro no ano passado e passou um mês e 15 dias na prisão. Ele foi liberado após pagamento de fiança. Luis Fernando estava com a prisão decretada desde o último sábado.

