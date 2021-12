Suspeito de estuprar enteada de dois anos é procurado pela polícia

A polícia está em busca do suspeito de estuprar uma criança de dois anos na Vila Canária em Salvador. O crime ocorreu na noite deste domingo, 20. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) são os responsáveis por encontrar Edson Neris Barbosa Santos, 27 anos, padrasto da vítima.

De acordo com o coordenador da 2ª DH/Central, delegado Guilherme Machado, as equipes estão em busca do suspeito e caso ele não seja preso até às 18h desta segunda, será feita a solicitação da prisão à Justiça.

A polícia solicita que quem tiver informações sobre o suspeito, pode entrar em contato com o Disque Denúncia da SSP, através do telefone: (71) 3235-0000. A denúncia será feita de forma anônima.

adblock ativo