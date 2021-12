Suspeito de estuprar e matar jovem na Lagoa de Abaeté é denunciado pelo Ministério Público

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou nesta quarta-feira, 23, o homem suspeito de estuprar e assassinar um jovem de 23 anos na localidade de Morro do Jacaré, nas dunas de Itapuã, no bairro Itapuã, na capital.

A vítima, Dara dos Santos Cavalcante, foi morta no dia 30 de dezembro de 2018 enquanto voltava para casa da farmácia onde trabalhava no bairro da Pituba.

De acordo com a denúncia oferecida ao MP-BA pelo promotor de justiça Luciano Assis, Fernando Gabriel Souza dos Anjos de 25 anos, confessou o crime. Ele responderá pelos crimes de furto, estupro e feminicídio cometido de forma torpe, cruel e sem possibilidade de defesa da vítima.

Além disso, a denúncia relata que a vítima passou a ser perseguida por Fernando Gabriel por volta das 23h30 após se distanciar do carro do colega de trabalho. Em seguida, o homem agarrou o braço de Dara e a abusou sexualmente. Com a resistência da vítima, que gritava, se debatia e tentava se desprender do agressor, o suspeito a matou asfixiada e enterrou o corpo no local.

Fernando ainda furtou o celular de Dara e vendeu por R$ 150.

