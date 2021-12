Suspeito de estuprar e matar criança diz ter dado 'apenas um tapa'

O usuário de drogas Erivan Oliveira Ferreira, o Poca, de 20 anos, utilizou um instrumento perfuro-cortante para penetrar a genitália da enteada, Ana Júlia Mendonça Moura, 3, encontrada morta na casa da mãe do suspeito, no bairro do Uruguai, em Salvador, no fim da tarde de quarta-feira, 22. Uma perícia preliminar apontou que o objeto - ainda não identificado - provocou hemorragia interna na criança.

Na tarde desta quinta, 23, durante apresentação na sede do DHPP, na Pituba, o suspeito negou tê-la violentado sexualmente. Apesar dos vestígios de sêmen encontrados nas partes íntimas da menina, Erivan alegou ter lhe dado um tapa. Após o crime, ele fugiu para Feira de Santana, ao lado de Lidiane de Jesus Mendonça, 20, mãe de Ana Júlia e companheira dele.

O casal acabou preso em flagrante na noite do mesmo dia, por volta das 21h, depois que uma irmã do criminoso o denunciou e levou policiais militares até o imóvel onde Erivan e a cunhada haviam se escondido, na Favela da Lagoa Chico Maia, no bairro Mangabeira.

Em depoimento na delegacia da cidade, Lidiane relatou que só acompanhou o namorado sob ameaças. Ela foi ouvida e liberada em seguida. O delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª DH/BTS, informou já ter solicitado a prisão preventiva de Erivan - que responderá por estupro de vulnerável com resultado morte.

Dependentes químicos

O delegado Jamal Amad informou que Erivan e Lidiane são dependentes químicos e moradores de rua. O casal e a menina estavam na casa da mãe do suspeito por causa da chuva dos últimos dias.

Na tarde do crime, Erivan teria ficado a sós com a menina, enquanto a mãe dela foi a um supermercado. “Em questão de poucos minutos, ele violentou a criança”, disse Amad.

O crime chocou familiares da menina. “Esse monstro destruiu minha família. Meu bebê não merecia isso, meu Deus”, lamentou uma tia.

O corpo de Ana Júlia será enterrado nesta sexta, 24, às 10h, no Cemitério Municipal de Plataforma.

