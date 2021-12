Suspeito de esfaquear turista foge de custódia no HGE

O suspeito que esfaqueou o turista inglês Matthijs Strietman, de 27 anos, na noite de quarta-feira, 25, fugiu do Hospital Geral do Estado (HGE), na manhã desta sexta, 27, onde estava internado sob custódia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado Bahia (Sesab).

Ivan Dias dos Santos atacou Matthijs com uma faca, na região conhecida como Ladeira da Praça, no Pelourinho, no Centro Histórico. Strietman, que também portava uma faca, reagiu à ação e esfaqueou o bandido. Os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE) para receber atendimento médico.

Ivan havia sido atuado na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e aguardava apenas receber alta médica para ser encaminhado à delegacia.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, uma sindicância será instaurada para verificar a fuga do suspeito.

