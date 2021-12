Suspeito de envolvimento em morte de empresário é preso no Garcia

Gustavo Reguera Conde Filho foi preso na quarta-feira, 22, no bairro do Garcia, em Salvador, suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Sérgio Ricardo Santos, ocorrido em 2013. Ele também é investigado por ligação com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, após a prisão de Gustavo, os policiais foram até a sua residência, na localidade de Guarajuba, no Litoral Norte, e encontraram mais de R$ 11 mil em dinheiro, além de drogas, uma pistola e um veículo da marca Mitsubishi.

Gustavo, que já era investigado pela Coordenação de Narcóticos, está à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

