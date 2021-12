Suspeito de envolvimento em morte de cabo da PM é apresentado em Salvador

O suspeito de envolvimento no assassinato do cabo da Polícia Militar Gustavo Gonzaga da Silva vai ser apresentado nesta quinta-feira, 1º, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, em Salvador.

William dos Santos Santana, conhecido como "Choquito", foi preso no dia 25 de outubro, na cidade de Eunápolis (a 651 quilômetros de Salvador). O policial foi morto em junho deste ano, no bairro da Santa Cruz, em Salvador.

Além de ser suspeito no envolvimento na morte do cabo, William estampa a carta "Rei de Espadas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

"Choquito" estampa o "Rei de Espadas" do Baralho do Crime da SSP-BA

Suspeito morto

O quinto suspeito do assassinato do cabo morreu em confronto com a Polícia Civil, também na cidade de Eunápolis, na última terça-feira, 30. Cléber Costa Soares, conhecido como "Keka", 27 anos, era o "Cinco de Copas" do Baralho do Crime da SSP-BA. Ele fazia parte também da facção liderada por Antônio Caíque Santos Correia, preso no dia 6 de setembro, em São Paulo.

