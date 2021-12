Suspeito de envolvimento com o tráfico é assassinado por trio em Cajazeiras 10

Um homem com suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas foi morto a tiros na tarde de quinta-feira, 15, no bairro de Cajazeiras 10, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 3ª CIPM foi acionada para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo contra um indivíduo, na Rua Guanabara, em Cajazeiras 10, por volta das 14h30.

De acordo com a Polícia Civil, Samir de Oliveira Santos, de 18 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo, na rua São José.

Ainda segundo o órgão, moradores relataram aos policiais que o jovem, que era usuário de drogas e tinha envolvimento com o tráfico, foi morto por três homens que chegaram ao local a bordo de um veículo. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH | Central).

adblock ativo