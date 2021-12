Suspeito de duplo homicídio é morto em troca de tiros com PMs na Boca do Rio

Um homem morreu na manhã desta terça-feira, 5, durante operação da Polícia Militar (PM-BA) na região da Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ele era investigado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e um duplo homicídio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), uma denúncia de tráfico na localidade da rua Paraíso levou os agentes até a região, onde foram recebidos a tiros por dois homens.

Após o confronto, um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro foi baleado e socorrido para o Hospital Roberto Santos, no Cabula, mas não resistiu. Pouco tempo depois, na residência do homem foragido, as equipes localizaram as drogas sob posse da companheira do suspeito.

Segundo o delegado que investiga o caso, a mulher foi presa em flagrante e ainda foram apreendidos cerca de um quilo de maconha, um rádio transmissor, um revólver calibre 38 e munições.

