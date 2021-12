Suspeito de depredar viatura da PM é preso em Castelo Branco

Um homem foi preso na tarde deste domingo, 27, suspeito de depredar uma viatura da Polícia Militar da Bahia no bairro de Vila Canária, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o responsável pelo vídeo que foi divulgado e também suspeito de jogar pedras no veículo foi achado no bairro de Castelo Branco, próximo do local onde a viatura foi danificada.

Entenda o caso

Uma viatura da Polícia Militar foi depredada na noite de sábado, 26, na Rua Landulfo Barbosa, no bairro de Vila Canária, em Salvador.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um dos homens responsáveis pelo vandalismo orienta outras duas pessoas a jogarem pedras na viatura. “Bota o vidro da frente para descer”, diz enquanto arremessa pedras no veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo estava estacionado em uma das ruas do bairro, e sem a presença dos policiais que participavam de uma incursão, quando foi atacado por autores não identificados.

Assista

