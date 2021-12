Suspeito de cometer 18 estupros é detido em Salvador

Rafael de Lima Silva, suspeito de ter cometido 18 estupros seguidos de roubo, foi preso, nesta quinta-feira, 23, por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Os crimes aconteceram em um intervela de sete meses e vitimou mulheres profissionais do sexo, que trabalham em Salvador.

Segundo a delegada Carla Ramos, titular da DRFR, as investigações apontam que Rafael marcava encontros com as vítimas por meio de um aplicativo de paquera. Ele marcava com elas em hotéis da Calçada ou do Centro de Salvador.

Ele usava um faca do tipo peixeira para render as mulheres e cometer o estupro. Depois de cometer a violência sexual, ele ainda roubava o dinheiro e os pertences da vítima.

A delegada tenta localizar outras possíveis vítimas.

