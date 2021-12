Suspeito de comandar ataques em ônibus no Vale das Pedrinhas é preso

Um rapaz de 19 anos, suspeito de comandar os ataques a dois ônibus no Nordeste de Amaralina, foi preso na madrugada deste domingo, 8. Com Mailson dos Santos Azevedo, também conhecido como 'Papel', foram encontrados arma, drogas, munições e objetos roubados de passageiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), há outros envolvidos no crime que aconteceu na região no bairro do Vale das Pedrinhas na noite deste sábado, 7. Segundo o órgão, adolescentes e mulheres teriam participação nos ataques, contudo o número ainda é desconhecido.

O ato criminoso teria sido por conta da morte de Ítalo Alves de Jesus Pereira, conhecido como "Rato", ocorrido na última sexta, 6. "Estamos trabalhando para chegarmos nos outros autores", contou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Francisco Kerjean.

Conforme o órgão de segurança, Mailson foi reconhecido por algumas das vítimas que estavam nos coletivos antes dos incêndios. Com ele foram encontrados uma pistola calibre 40, 42 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, R$ 520, além de nove relógios roubados dos passageiros.

Antes de atear fogo nos coletivos, Mailson ainda roubou nove relógios de passageiros

Pontos improvisados

Por conta dos ataques, os rodoviários pararam de circular até o final de linhas do Nordeste de Amaralina e do Vales das Pedrinhas. Os coletivos rodam até o Parque da Cidade, na avenida ACM, e na rua do Canal, no Rio Vermelho, onde improvisaram finais de linha nas duas localidades.

Até a manhã deste domingo, o serviço do transporte público não tinha sido normalizado, mesmo com a prisão de Mailson. A reportagem do Portal A TARDE tenta falar com o sindicato da categoria mas ninguém foi localizado até a publicação desta matéria.

Ninguém ficou ferido durante o ato criminoso

