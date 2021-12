Suspeito de chefiar quadrilha depõe por videoconferência

A 2ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador realizou nesta segunda-feira, 11, no Fórum Criminal, em Sussuarana, a primeira audiência por meio de videoconferência da circunscrição.

O sistema de áudio e vídeo possibilitou que o réu Adilson Souza Lima, conhecido como Roceirinho, prestasse depoimento, de forma simultânea, às autoridades presentes na sessão, que acompanhavam as declarações por meio de uma projeção.

Na audiência estavam presentes os advogados de defesa e três dos 13 réus, denunciados por associação ao tráfico.

Katiara

Atualmente, Adilson está custodiado no Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande-MS, acusado de comandar a organização criminosa conhecida como Katiara, quadrilha que atua no tráfico de drogas na capital, recôncavo e região metropolitana e tem ligações com a facção paulista PCC.

O processo encontra-se em fase de produção de provas e teve origem em investigações realizadas pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), com pedido de quebra de sigilo telefônico denominado "Operação Israel".

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a tecnologia já é utilizada no presídio da cidade de Serrinha (a 173 km de Salvador), e em presídios federais de outros estados.

O órgão informou ainda que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização do TJ-BA está desenvolvendo um projeto para ampliar o serviço para outras comarcas do interior do estado.

Roceirinho vem de longa data, como mostra esta prisão em flagrante em março de 2006

Fofo: (Arestides Baptista l 15.03.2006)

Ferramenta útil

Para o juiz da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas, Fábio Falcão Santos, a ferramenta deve ser utilizada com maior frequência como forma de economizar recursos públicos. "A ideia é tentar otimizar o trabalho por meio dessa ferramenta. Muitos processos estão atrasados em razão da dificuldade de encontrar viaturas disponíveis para fazer a escolta dos presos considerados de alta periculosidade", afirma.

O juiz utilizou o recurso depois de agendar por três vezes o processo de Robson Lopes, conhecido como Cavalo Seco, custodiado na cidade de Serrinha. Ainda segundo o juiz, o acusado pode solicitar a presença do advogado no local onde ele se encontra custodiado.

