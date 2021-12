Suspeito de balear três pessoas no Carnaval é preso em Salvador

O homem, suspeito de balear três pessoas durante o Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande), na última segunda-feira, 24, foi preso na tarde desta terça, 25. O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica, mas não foi divulgado qual crime ele havia cometido anteriormente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação chegou ao suspeito após testemunhas afirmarem que o atirador utilizava a tornozeleira. Com acesso ao GPS do equipamento, a polícia encontrou um detento que estava na região onde aconteceu os disparos e no mesmo horário do crime. Em seguida, o monitorado fugiu do circuito Osmar.

A SSP informou que equipes policiais estiveram em dois endereços em busca do suspeito, nos bairros de Itapuã e Sussuarana, mas só o encontrou em Pernambués. Com o homem foi encontrada uma fantasia idêntica a usada pelo autor do disparo.

A polícia segue em busca da arma utilizada no crime. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado José Bezerra afirmou que "acreditamos que ela pode estar escondida dentro do circuito".

adblock ativo