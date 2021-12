Suspeito de balear radialista é preso

Bruno Oliveira Assis, de 25 anos, suspeito de atirar no radialista Jeferson Silva Oliveira durante tentativa de assalto, foi preso na tarde deste domingo, 21, por policiais da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Segundo informações da polícia, o rapaz, que tem diversas passagens por roubo, já foi condenado pelo mesmo crime, mas estava solto desde o feriado da Páscoa, quando não retornou da liberação judicial para esse tipo de comemoração.

O homem já está na 16ª Delegacia Territorial (DT) para interrogatório.

Tentativa de assalto

Jeferson Silva Oliveira, conhecido como Jefinho Simpatia, foi baleado na região do tórax em uma tentativa de assalto, na manhã deste domingo, no bairro do Caminho das Árvores, na rua Alameda dos Umbuzeiros, próximo ao Centro Empresarial Iguatemi.

Colegas do radialista contaram que ele descia do carro, quando foi abordado por dois homens, que durante a ação balearam Jefinho na região do tórax. Um policial que passava pelo local interveio e atirou em um dos assaltantes, atingindo-o na perna; o outro conseguiu fugir.

O suspeito e a vítima foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), sendo que Jefinho foi submetido à uma cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde do radialista.

