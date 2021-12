Suspeito de balear quatro foliões já possui passagem por tráfico

Edmilson Silva dos Santos Júnior, de 28 anos, suspeito de atirar em quatro pessoas no circuito Osmar (Campo Grande), durante o Carnaval, foi apresentado nesta quinta-feira, 7, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba, em Salvador.

O crime ocorreu na última sexta, 1º, no centro da cidade, após ele e colegas se desentenderem com outro grupo. Depois de efetuar disparos , ele teria escondido a arma no isopor da sua mãe que trabalhava como ambulante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Edmilson Silva, também conhecido como 'Caroço', já possui passagem por tráfico de drogas.

Ele se apresentou após policiais civis realizarem buscas em sua casa, na Federação, e também na residência de parentes, nos bairros de Sussuarana, Gamboa e Garcia. Outros suspeitos estão sendo procurados pela polícia. Edmilson vai responder por homicídio.

