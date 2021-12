Suspeito de balear policiais na Ilha Amarela é preso

Pedro Henrique Alves dos Santos, de 24 anos, que entrou em confronto com os dois policiais durante um assalto, em Ilha Amarela, está custodiado no Hospital do Subúrbio (HS). O comparsa Jean Cruz dos Santos está foragido.

De acordo com informações divulgadas na tarde desta quinta-feira, 22, pela Polícia Civil, Pedro teria caído de uma moto nesta quarta-feira, 21, e procurado por socorro. Quando os os investigadores da 29º Delegacia Territorial (DT) de Plataforma, souberam da internação, efetuaram a prisão.

Pedro Henrique foi autuado em flagrante por roubo e tentativa de homicídio, pela delegada Celina Cássia, titular da DT de Plataforma. Uma moto Yamaha 125 preta, e um revólver calibre 38, foram apreendidos. Os pertences roubados foram recuperados e devolvidos às vitimas.

O assalto

Os dois homens teriam assaltado três pessoas na região e tentado roubar também o tenente da Polícia Militar (PM) Joseilton Viana de Almeida, de 54 anos. Após reagir a ação que aconteceu na localidade conhecida como Curralinho, ele foi baleado na mão esquerda. O PM Segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Já o investigador Marcelo Santos Neri, de 48 anos, trocou tiros com os assaltantes, na tentativa de ajudar um amigo que também era vitima do assalto, e foi baleado na perna direita. O policial civil é lotado na Delegacia Especial de Atenção à Mulher (Deam), de Periperi, e foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, e não corre risco de vida.

