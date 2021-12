Suspeito de autoria em chacina que matou seis pessoas é preso em Mussurunga

Um homem foi preso nesta terça-feira, 13, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Ele integrava o Baralho do Crime e era suspeito de tráfico de drogas, além de ter sido o autor de uma chacina que matou seis pessoas, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem foi localizada através de uma ação de campana das equipes da Polícia Militar (PM-BA). No momento da prisão, ele se encontrava próximo de um supermercado, em construção, no setor H daquele bairro.

O suspeito foi encaminhado para a 34ª Delegacia Territorial (DT), onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela comarca de Lauro de Freitas.

