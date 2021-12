Suspeito de atrair mulheres com falsa oferta de emprego é preso

Um homem de prenome José Raimundo foi preso nesta terça-feira, 26, após ser apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como responsável pela prática de estupros e por manter mulheres cárcere privado.

Segundo o órgão, com falsa oferta de emprego em site de anúncios, ele atraia as mulheres para uma residência no bairro de Vila Canária, em Salvador, e praticava atos de violência sexual.

Uma das vítimas foi identificada em inspeção realizada durante o Carnaval de Salvador pelo MP-BA no Hospital da Mulher, onde ela foi acolhida para exames e procedimento de profilaxia de DST's e AIDS.

Aparelhos celulares, armas brancas e documentos foram apreendidos durante cumprimento de um mandado de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Maragogipe, Vera Cruz e Salvador.

A operação foi realizada por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) com apoio de unidades da Polícia Militar.

adblock ativo