Suspeito de atirar em policial civil é morto durante confronto

Danilo Souza Barbosa foi morto na tarde desta sexta-feira, 10, em confronto com a polícia no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Ele era suspeito de atirar contra um policial civil aposentado e uma mulher durante assalto a ônibus.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Danilo Souza foi localizado em casa pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) após informações de testemunhas. O imóvel foi cercado pelos agentes e o suspeito tentou fugir pelos fundos.

Durante a tentativa de prisão, ele atirou contra os policias, que revidaram. Atingido, Danilo Souza foi socorrido e levado para o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS), mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições. Ainda segundo a polícia, a arma é do mesmo calibre que foi utilizada no crime. Outros comparsas de Danilo Souza continuam sendo procurados.

Estado de saúde

O policial civil aposentado Joper Cerqueira Alves, de 72 anos, e Juliane Navarro dos Santos, 28, foram baleados na manhã desta quinta-feira, 9, em uma tentativa de assalto a ônibus na avenida Orlando Gomes.

Joper Cerqueira foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio, onde seguia internado. Já a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.

adblock ativo