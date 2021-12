Suspeito de atirar em PM durante assalto a ônibus é preso

Policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubo de Coletivos (Gerrc) cumpriram, nesta segunda-feira, 10, o mandado de prisão contra Jildemberg Alves Evangelista, de 24 anos, suspeito de atirar em um policial durante tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal da empresa Santana, em 28 de maio.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Jildemberg foi reconhecido por policiais do Gerrc, na região do Iguatemi. O suspeito confessou a participação no crime, que deixou ferido um policial da 52ª Companhia Independente da PM (Lauro de Freitas).

Ao lado de um adolescente de 17 anos, que chegou a ser atingido pelo policial, e de Carlos Henrique dos Santos Pereira, identificado e preso em flagrante do mesmo dia, Jildemberg era o único envolvido na ação criminosa que ainda estava solto.

