Suspeito de ataque racista a Tia Má é identificado pela polícia

O suspeito de fazer ataques racistas e ameaçar a jornalista e youtuber Maíra Azevedo, a "Tia Má", foi identificado pela polícia nesta terça-feira, 6. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi intimado para prestar depoimento na 1ª Delegacia (Barris).

O caso aconteceu na última semana de fevereiro, quando Tia Má foi atacada durante transmissão ao vivo pelo Instagram. Ela denunciou o caso ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da promotoria de Justiça de Combate ao Racismo, que também deve apurar o caso.

Na época do ataque, Maíra também fez um desabafo na mesma rede social, onde relatou a situação. "Chamar uma pessoa negra de macaca é a forma mais primária do racismo. É tentar negar a nossa humanidade para seguir em frente com todas atrocidades com a população negra", escreveu.

adblock ativo