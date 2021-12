Suspeito de ataque a soldados do Exército morre em confronto

Um dos suspeitos de torturar e obrigar dois soldados do Exército a entrar na Lagoa da Pedreira, no Cabula, onde tiveram que atravessar nadando enquanto levavam tiros, foi morto durante operação da Polícia Militar, na localidade da Timbalada, na noite do último domingo, 8. A operação envolveu equipes da 23ª Companhia Independente da PM (CIPM/Narandiba) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Central, com apoio do 6º Batalhão de Polícia do Exército.

Por meio de nota, a PM informou que o grupo responsável pela operação foi à região da Timbalada na tentativa de localizar os autores do crime, mas, ao chegar, foi recebido a tiros e revidou. Um dos suspeitos do crime contra os soldados ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Os outros envolvidos conseguiram fugir.

Caso

Na madruga do último domingo, três soldados do 6° Batalhão de Polícia do Exército, sediado em Salvador, retornavam de uma festa, e, depois de um deles ter sido deixado na localidade de Timbalada, no Cabula, os outros dois foram abordados por um grupo de bandidos armados. Os criminosos, que integram a facção Comando da Paz (CP), uma das maiores do estado, espancaram os dois soldados e, depois, obrigaram os homens a nadar na lagoa e fugir atravessando pela água, enquanto atiravam contra eles.

Um dos soldados conseguiu escapar e pedir ajuda. Segundo o Comando da 6ª Região Militar, ele está no Hospital do Exército, na capital baiana, para a realização de exames e em observação. O outro, Fernando Silveira Gardiano, 21 anos, desapareceu na Lagoa da Pedreira. O corpo só foi localizado no fim da manhã desta segunda-feira, 9.

