Suspeito de assassinato de jovem no Cabula é procurado pela Justiça

Fabilson Nascimento Silva, de 31 anos, o Barriga, é considerado foragido desde a tarde desta sexta-feira, 28, quando a Justiça decretou sua prisão temporária. Barriga é suspeito de atirar e matar Guilherme dos Santos Pereira da Silva, 17, no último dia 17, no pomar do Restaurante Paraíso Tropical, no Cabula.

Após o crime, ele retirou o corpo de Guilherme do terreno do restaurante na tentativa de ocultar o crime e fugiu levando a arma, uma espingarda, segundo informou a Polícia Civil.

O corpo do jovem foi localizado na noite do dia 19, em um matagal, às margens da Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Conforme Beto Pimentel, dono do estabelecimento, Barriga trabalhava cuidando dos animais e não como segurança.

Arma

Ainda segundo ele, a arma usada no crime foi deixada no local por um prestador de serviço, cinco dias antes do ocorrido.

“Um cara veio de Gandu (a 240 km de Salvador) para podar uma jaqueira aqui e deixou essa arma no depósito. Ela estava quebrada, aí Barriga consertou”, disse Pimentel.

De acordo com Pimentel, Barriga lhe contou que retirou o corpo de Guilherme do terreno do restaurante por causa da repercussão e por medo de ser morto por traficantes de drogas.

“Ele agiu em legítima defesa. Ele já estava indo embora, quando viu quatro pessoas pulando o muro do restaurante. Aqui já foi arrombado três vezes. Era de noite e ele nem mirou. Colocou por cima do muro e atirou”, revelou o proprietário do Paraíso Tropical.

Segundo o empresário Beto Pimentel, no dia do crime, o restaurante estava fechado e não havia segurança no estabelecimento. “Aqui não funciona na segunda-feira”, completou.

