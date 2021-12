Suspeito de assassinar PM em assalto a ônibus é morto

Menos de 24 horas após a morte do policial militar Diogo dos Santos Freire, 29 anos, policiais da 47ª CIPM (Pau da Lima), da 50ª CIPM (Sete de Abril), da Operação Apolo e da Rondesp Central prenderam nesta quinta-feira, 11, um suspeito de ter participado do assalto a um ônibus da empresa São Cristóvão, na quarta, 10, que resultou na morte do PM.

Carlos Alberto Oliveira dos Santos, 22, o Nego, foi detido em casa, na rua do Progresso, em Pau da Lima. A pistola calibre 380 do PM estava enterrada no quintal da residência.

Segundo a polícia, Eliomar Gomes dos Santos, o Boquita - apontado como comparsa -, morreu em confronto na rua Maria Chica, também em Pau da Lima. E o revólver calibre 38 apreendido com ele foi o mesmo usado no assalto.

Nego foi conduzido ao Departamento de Homicídio, na Pituba, onde confessou participação no assalto. Contudo, disse não ter atirado no PM. "Ele não falou o nome dos comparsas e disse que guardou a arma porque os caras pediram", afirmou um policial, sob anonimato.

Ainda segundo ele, Nego disse que, antes do ônibus onde o PM estava, eles haviam assaltado outro que fazia linha para o Iguatemi.

O comandante-geral da PM, coronel Alfredo Castro, afirmou que pelo menos mais quatro pessoas participaram do assalto. Segundo ele, a polícia já identificou o dono do Celta usado pelos ladrões na fuga. Investigações são coordenadas pela Força- -Tarefa, unidade criada para apurar mortes de policiais.

Depoimento

O condutor do ônibus envolvido no assalto esteve no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos, na tarde desta quinta, para prestar esclarecimentos sobre o crime.

"Ele contou que os ladrões mandaram passageiros irem para o fundo. O PM tentou segurar a arma de um deles e pulou a janela. Os homens mandaram o motorista parar o ônibus e foram atrás dele", relatou um policial civil.

Diogo, que estava de folga foi o 28º policial militar morto na Bahia este ano. Do total, apenas dois foram mortos em serviço, conforme informações da Corregedoria da PM.

Sepultamento

O corpo de Diogo foi sepultado, na tarde desta quinta, no cemitério Campo Santo, na Federação, em meio a homenagens e comoção de familiares e colegas. Ele estava na corporação há seis anos e, há 15 dias, foi transferido da Rondesp Central para a 49ª CIPM (São Cristóvão).

Emocionados, policiais ressaltaram o amor pela profissão e a boa conduta de Diogo. "Eu perdi um amigo e um irmão. E a sociedade perdeu um herói", disse o soldado Correia, da Rondesp Central.

Diogo era o caçula dos três filhos de Eliete dos Santos Freire, 54. Morava com ela e um irmão, na Pituba, e não tinha filhos. Segundo a mãe, ele cursava o 6º semestre de direito quando passou no concurso da PM e mais dois. Contra a vontade dos pais, trancou o curso para seguir a carreira policial. "A gente não queria pelo risco. Eu e o pai pedimos que não trancasse a faculdade", lembrou, abalada.

