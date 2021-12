Suspeito de assassinar funcionária de call center é preso

O suspeito de assassinar a jornalista Daniela Bispo dos Santos, de 38 anos, foi preso pela polícia nesta terça-feira, 14. Mateus Vilian Alecrim Dourado Araújo, de 32 anos, foi detido em Lauro de Freitas e é apresentado nesta tarde, na sede da Polícia Civil, na Pituba.

Segundo informações da polícia, ele teve um caso com a vítima. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

O corpo de Daniela foi encontrado na manhã desta terça, no quinto andar do edifício Catabas Empresarial, na região da avenida Tancredo Neves. No local, funcionava a empresa Call Tecnologia, em que a vítima trabalhava no turno da noite.

Daniela foi encontrada morta no prédio onde trabalhava (Foto: Reprodução | Facebook)

Nesta segunda-feira, 13, por volta de 18h30, ela deixou o local para ir a uma farmácia, mas não retornou, causando preocupação nos colegas. Eles chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais informando o desaparecimento de Daniela.

Já na manhã desta terça,14, por volta de 7h30, um funcionário do local seguiu um rastro de sangue no sexto e último andar - onde fica a administração do prédio, que funciona até as 18h - e localizou o corpo da vítima, que estava na escada de emergência do quinto andar. Este pavimento não é ocupado por nenhuma empresa.

Segundo o capitão Salles, da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (35ª CIPM / Iguatemi), o crime foi cometido entre 19h e 20h, e tudo indica que a vítima entrou em luta corporal antes de ser assassinada, pois há vestígios de sangue nas paredes da cena do crime.

De acordo com a polícia, ela foi morta com pedradas. Durante a manhã, policiais também falaram que ela apresentava perfurações por arma branca.

