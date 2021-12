Suspeito de assassinar companheiro de ex-mulher é preso

Um homem foi preso na noite deste domingo, 12, suspeito de assassinar o companheiro da ex-mulher horas antes em Fazenda Grande do Retiro. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 13, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) prenderam Vadson Azevêdo dos Santos, 37 anos. O homem é suspeito de esfaquear Edson Damasceno Santos Filho, 47 anos, na rua Eliseu Rezende em Fazenda Grande do Rezende, no mesmo bairro onde Vadson foi preso.

O homem foi localizado na casa de parentes e confessou aos policiais ter assassinado Edson, além de indicar onde descartou a faca utilizada para cometer o homicídio.

Segundo informações da SSP-BA, Vadson não se conformava com o fim do relacionamento e a união da ex-mulher com Edson. O suspeito foi atuado por homicídio e será encaminhado para audiência de custódia.

