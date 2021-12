Suspeito de assassinar Carlinha do Laço é morto em confronto

Diego Veloso Brandão Rosa, o Macaule, foi morto após trocar tiros com a polícia, na tarde da quinta-feira, 19, no bairro de Sussuarana, em Salvador. Ele era apontado como autor do assassinato de Carla Nadiele Moreira da Silva, a Carlinha do Laço.

Segundo informações policiais, Macaule estava na companhia de mais três homens vendendo drogas, na região do Novo Horizonte, quando policiais da 48ª CIPM, que estavam realizando ronda, avistaram os suspeitos.

Ao se aproximarem, os PMs foram recebidos a tiros por Macaule e seus comparsas. No revide, Macaule foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Um revólver e um celular foram encontrados com ele. Os outros suspeitos conseguiram fugir. O caso foi registrado pela Corregedoria da PM.

Em 2016, Macaule havia sido preso no Arenoso, onde ele também era apontado como comandante do tráfico. Na época com 25 anos, ele foi capturado com um carro de placa adulterada. O traficante ainda tentou subornar os policiais militares para se livrar da prisão, mas não teve sucesso.

Tiros no rosto

Carlinha do Laço, cujo nome era referência a uma tatuagem que ela tinha na perna, foi morta em meio ao lixo, após ser arrastada por dezenas de degraus, na San Martin, em dezembo de 2015.

De acordo com as informações da Polícia Técnica na época, ela levou nove tiros no rosto, além de ter diversas lesões nas costas, o que indicava que a jovem foi levada até o local da execução. Elton Vinícius Bispo Freitas, o Acarajé, foi apontado pela Polícia Civil como o mandante do crime e Macaule como executor.

Conforme a polícia, Macaule tinha uma motivação amorosa. Ele era apaixonado pela vítima, mas não tinha seus sentimentos correspondidos. Carlinha do Laço era bem conhecida nas redes sociais, principalmente por ser amiga de Kelly Cyclone, vítima de assassinato quatro anos antes.

adblock ativo