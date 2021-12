Suspeito de assassinar cabo em assalto é morto em confronto com PMs

Um homem, identificado apenas pelo apelido de Saad, morreu após confronto com PMs na tarde desta sexta-feira, 30, em Salvador. Ele estava sendo procurado por ter matado o cabo Juvanildo Paulino dos Santos após um assalto a ônibus pela manhã, na localidade da Jaqueira do Carneiro.

O policial, que tentou impedir o crime, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Saad fugiu após balear Juvanildo, mas foi encontrado por equipes da Operação Gêmeos no Calabetão.

O suspeito, que estava armado, atirou contra a equipe e, no revide, acabou atingido. Saad foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e munições.

