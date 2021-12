Suspeito de assaltos na RMS é preso no metrô após reconhecimento facial

Alisson de Assis Ferreira, de 28 anos, foi capturado no metrô da capital baiana, na tarde desta terça-feira, 6, após ser flagrado pela tecnologia de reconhecimento facial. Essa é a 47ª prisão com o auxílio do sistema.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que Alisson é suspeito de assaltos na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ele possuía mandado de prisão em aberto pela 1ª Vara de Camaçari por prática de roubos. Alisson foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi cumprida a determinação judicial.

