Suspeito de assalto seguido de tiroteio em loja vai responder por tentativa de latrocínio

Um suspeito de participar de assalto seguido de tiroteio na Pituba será apresentado nesta sexta-feira, 7, pela polícia. Diego Filipe Ferreira Nascimento, 26 anos, foi detido logo após a ação na loja das Casas Bahia, na avenida Manoel Dias da Silva, nesta quinta, 6.

Ele e outros três comparsas participaram da ação, de acordo com a Polícia Civil. Após o anúncio do assalto, um cliente reagiu e houve tiroteio. Diego Filipe e Jean Nascimento Jesus Santana, 20, foram baleados e o segundo não resistiu, morrendo no Hospital Geral do Estado (HGE).

Diego Filipe foi medicado e depois levado para 16ª Delegacia, na Pituba, onde ele será apresentado para a imprensa. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder por tentativa de latrocínio de uma cliente da loja, que foi atacada por ele e pelos comparsas.

Outros dois suspeitos conseguiram fugir e são procurados pela polícia.

