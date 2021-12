Suspeito de assalto no Horto Florestal é preso com drogas e coletes balísticos

Suspeito de participar de assalto a uma delicatessen no Horto Florestal, em outubro deste ano, William Santana de Oliveira, de 25 anos, foi preso nesta quinta-feira, 23, no bairro de Cidade Nova, em Salvador, com drogas e coletes balísticos.

Segundo a polícia, o jovem também era investigado por roubo de veículos. Com o suspeito, foram encontrados 50 pacotes de maconha, 12 pinos de cocaína, dois coletes balísticos, três relógios e eletrodomésticos.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação, William foi encaminhado para audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM.

Material apreendido pela polícia no bairro de Cidade Nova

