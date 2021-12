Suspeito de assalto morre em troca de tiros com a polícia

Um homem morreu na tarde desta terça-feira, 29, ao trocar tiros com a Polícia Militar. Ele estava com outros homens em um veículo roubado na Avenida Gal Costa, em São Rafael. O carro foi perseguido pela polícia, avisada do assalto pelo dono, e capotou na BR-324, na descida do viaduto da Brasilgás, sentido Salvador. Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir e se esconderam em um matagal na região.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), não há informações sobre o nome da vítima nem quantos homens faziam parte do grupo.

adblock ativo