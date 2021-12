Suspeito de assalto morre após ser baleado e espancado

Um homem foi morto após ter sido baleado, atropelado e espancado na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), nesta quarta-feira, 10, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Segundo o órgão, ele tentava roubar um ônibus quando foi atropelado por um segundo ônibus e atingido por um tiro.

De acordo com a 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias), um dos passageiros reagiu ao assalto e disparou contra o homem. Após cair no ponto de ônibus, a população revoltada, com a ação do suspeito, o espancou próximo a passarela de Cosme de Farias.

O homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) por uma equipe da polícia militar, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou ao hospital morto, informou a Stelecom. De acordo com o posto policial do hospital, o homem não portava documentos e por isso a identificação ainda não foi realizada.

