Suspeito de assalto foge, mas é 'detido' por cão em Salvador

Um cachorro teve papel fundamental para frustrar a fuga de um assaltante que agia na companhia de uma mulher nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro do Itaigara.



As vítimas do casal foram duas senhoras que caminhavam pelo local na última terça-feira, 11. Após ter uma joia arrancada, uma delas chamou a guarnição da Guarda Municipal de Salvador (GMS) e descreveu as características dos ladrões. Ao avista-los, a mulher fez sinal para os guardas.

Neste momento, ao perceber que seria abordado, o homem tentou fugir, mas, Glock, o cão adestrado do Grupamento de Operações com Cães da Guarda, entrou em ação. O acusado, que chegou a correr por alguns metros, acabou alcançado pelo animal. Segundo os agentes, após obedecer os procedimentos adequados, Glock rendeu o criminoso sem precisar abocanhar o suspeito.

Na ocasião, os guardas recuperaram um celular e um pingente com o homem. Um dos suspeitos, entretanto, relatou ter engolido uma corrente.

A Guarda Municipal informou ter encaminhado o casal e as vítimas à 16ª DT (Pituba), onde teria sido verificado que a dupla já responde por outros assaltos. Procurada ontem à tarde, a unidade policial, porém, não confirmou a prisão dos assaltantes.

