Suspeito de assalto é preso no Vale do Canela

Um homem de 26 anos com passagens por assaltos, sendo um deles em coletivo, e homicídio no município de Muritiba foi preso na tarde desta quarta-feira, 8. Com ele, foram recuperados carteiras, relógio e dinheiro que haviam sido roubados minutos antes.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o flagrante se ocorreu após dois jovens denunciarem, no módulo da PM localizado no Campo Grande, que foram vítimas de assalto no Vale do Canela.

Após varreduras, guarnições com motocicletas encontraram o suspeito próximo a um supermercado. Na prisão, os militares apreenderam um revólver calibre 38 e munições, além de duas carteiras, um relógio e o valor de R$ 120 reais pertencentes às vítimas. Um segundo envolvido no crime não foi localizado.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes, onde as vítimas reconheceram o homem.

