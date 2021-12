Suspeito de assalto é preso com carro roubado na Calçada

Fábio Roberto Barros Monteiro, de 29 anos, foi preso em flagrante na presença da mulher e da filha menor de idade. Segundo a polícia, ele é suspeito de roubar transeuntes e estabelecimentos comerciais na Cidade Baixa, com dois homens.

A prisão ocorreu no último domingo à noite, por policiais das equipes Jaguar 2 e 6, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), e da Búfalo 1, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Os investigadores capturaram Fábio quando ele e família entravam em um Renault Sandero prata, roubado, próximo ao largo do Tamarineiro, no Pau Miúdo.

"As investigações foram iniciadas após queixas referentes a assaltos a transeuntes e lojas na última semana na Cidade Baixa", afirmou o delegado Dermeval Amoedo, da DRFRV. "Fábio e comparsas usavam o carro, com placa clonada, para praticar os crimes", completou.

O Renault, de placa original PJJ-2267, foi roubado no último dia 2 no bairro de Roma. No momento da apreensão pelos policiais, o veículo exibia a placa AYU- -8628. Após revistar o veículo, os policiais encontraram um simulacro de pistola prata no porta-luvas, além de três celulares e um relógio. A suspeita é que estes últimos produtos são roubados.

As denúncias recebidas pela polícia davam conta de que os três assaltantes portavam armas de fogo no momento dos crimes. Fábio negou a versão. Ele não quis falar com a imprensa, mas disse aos policiais que só um simulacro era usado. "Só havia uma arma de brinquedo, que foi a que eu estava na mão", afirmou. Entre os estabelecimentos roubados pelo trio está uma loja de som automotivo na Calçada.

Fábio foi indiciado por roubo majorado, adulteração de sinais de identificação de veículo automotor e receptação de veículo roubado.

