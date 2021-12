Dois suspeitos, que praticavam roubos na região da Barra, foram baleados na manhã desta quinta-feira, 5, após entrarem em confronto com a polícia. Um deles morreu no local. O crime ocorreu por volta das 8h, deixando quem mora na região assustado com o tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores acionaram a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM Barra/Graça), informando que os dois homens estavam cometendo crimes entre as ruas Tenente Pires Ferreira e Raul Drummond, que dão acesso à Ladeira da Barra.

De acordo com a PM, os suspeitos, que estavam em um carro roubado, fugiram após a guarnição chegar no local. Na fuga, eles bateram em um outro carro e logo em seguida começaram a disparar contra os policiais.

No meio do tiroteio, eles foram atingidos. Um deles, ferido gravimente, foi levado pelos policiais para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Uma arma foi apreendida. O caso será registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

"Nós conseguimos identificar que o carro foi roubado ontem (quarta, 4) em Piatã e hoje eles vieram praticar roubos a transeuntes na Barra", disse a major Patrícia Barbosa da Silva, comandante da 11º CIPM.

Quem reside nestas ruas reclamam da violência na localidade. Segundo uma moradora, que não quis se identificar, muitos assaltos ocorrem, principalmente, no período da manhã. Os assaltantes agem usando carros e motos. "Acordei com o som dos tiros", afirmou ela.

O crime ocorre na mesma região que o estudante Claudson Alberto da Silva Júnior, 15 anos, foi baleado durante um assalto, em abril deste ano. Ele morreu após ficar dois dias internado no HGE. Duas pessoas foram presas na ocasião.

Suspeito de assalto é morto e outro fica ferido em tiroteio na Barra | Foto: Divulgação/ATarde

