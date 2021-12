Suspeito de assalto a ônibus é preso com 300 kg de drogas no Calabetão

Um homem conhecido pelo apelido de "Deco" foi preso na noite desta sexta-feira, 2, ao ser flagrado pela Polícia Militar com cerca de 300 kg de drogas. A prisão aconteceu no bairro de Calabetão, em Salvador, após o suspeito fugir depois de uma tentativa frustrada de assaltar um coletivo na região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares, que reforçam o patrulhamento em Mata Escura e Jardim Santo Inácio, foram avisados pelos passageiros do ônibus sobre a ação do criminoso.

Ao notar a aproximação da polícia, o homem fugiu para um matagal que dá acesso ao Calabetão. No bairro, a polícia encontrou o assaltante em uma casa com era usada para guardar aproximadamente 300 kg de maconha, cocaína e crack. Uma pistola calibre ponto 40, com carregador e munições, também foram encontrados na residência.

O suspeito foi encaminhado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil.

