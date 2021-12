Suspeito de assalto a ônibus é preso após se esconder em banheiro de posto

Cercado por policiais militares na avenida Barros Reis, só restou a Rodrigo Trindade dos Santos, suspeito de cometer assaltos a ônibus em Salvador, se esconder dentro de um banheiro de um posto de combustíveis.

A tentativa, no entanto, foi em vão e ele acabou sendo capturado por militares da Operação Gêmeos. Na ação policial, o comparsa de Rodrigo, Vinícius Silva Soares, também foi preso, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Com os suspeitos, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Eles foram apresentados no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal.

