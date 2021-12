Suspeito de assalto a motorista de aplicativo morre em confronto com a polícia

Um suspeito de assaltar um motorista de aplicativo foi morto em confronto com a polícia, nesta terça-feira, 16, no bairro de Cajazeiras V, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram apreendidos uma pistola de fabricação austríaca, o veículo roubado, roupa camuflada, maconha, munições e dois aparelhos celulares.

Segundo a SSP, o carro roubado foi identificado no bairro do Retiro, mas com a aproximação da polícia houve confronto e o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Eládio Lasére, mas não resistiu. Um outro suspeito conseguiu fugir.

