Suspeito de assalto a micro-ônibus é espancado por passageiros

Jaime Machado Queiroz do Espírito Santo, suspeito de tentar assaltar um micro-ônibus no largo do Retiro, no bairro da Fazenda Grande, em Salvador, foi espancado nesta segunda-feira, 16, por passageiros, que perceberam que o criminoso portava uma arma de brinquedo, parecida com uma pistola. O suspeito ficou com várias lesões na cabeça.

De acordo com a polícia, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local por volta das 14h30, quando foi acionada por populares para atender o caso. Os PMs se aproximaram do micro-ônibus e viram Jaime no chão da rua, com o corpo ensaguentado. Um policial contou à reportagem que a chegada dos militares evitou que o assaltante apanhasse mais.

“Segundo populares, ele não conseguiu roubar o ônibus porque, quando deu a voz de assalto e o pessoal percebeu que era arma de brinquedo, colocou ele para fora e o espancou”, disse.

A PM levou o homem para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), onde ele está à disposição da Justiça.

