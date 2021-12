Suspeito de assalto a banco é baleado no Comércio

Numa ação extremamente ousada, Elias Guimarães Amorim, 49 anos, utilizou uma chave de fenda e tentou arrombar a gaveta de um dos caixas eletrônicos da agência bancária do Santander situada na rua Miguel Calmon, Comércio, na tarde desta quarta-feira, 20.

O que ele não contava era ser surpreendido pelos seguranças da instituição financeira e levar um tiro nas costas ao tentar fugir. Elias foi conduzido por policiais da 16ª CIPM (Comércio) ao Hospital Geral do Estado (HGE), passou por cirurgia e, até a noite, permanecia internado. Populares informaram que o fato ocorreu por volta das 13h.

"Ele entrou, pegou a chave de fenda, foi ao caixa preferencial e meteu a mão. O segurança mandou ele parar, mas ele saiu correndo e ficou enganchado na porta de vidro [giratória]. Aí, o segurança atirou", contou um comerciante sobre o que ouviu de um funcionário da agência. Ele trabalha na Praça da Inglaterra, mesmo local onde fica o banco.

Ainda segundo o comerciante, o segurança deflagrou três tiros na direção do suspeito. Elias foi atingido só uma vez e, mesmo ferido, conseguiu sair do prédio e caminhar alguns metros pela praça, onde foi detido por policiais da Base Móvel da PM, que fica a cerca de 25 metros do Santander.

"Ele tentou fugir para o lado de cá, mas os caras [PMs] o ganharam. Os caras ouviram os pipocos [tiros], saíram para olhar e se bateram de frente com ele", completou o trabalhador, sob anonimato.

De acordo com um vigilante de um prédio vizinho ao banco, na hora da ação, a praça estava cheia de gente e houve muita correria.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar confirmou a tentativa de roubo e disse que o vigilante da agência atirou na mão do suspeito, logo após tentar rendê-lo. A equipe de reportagem tentou falar com o major Ibrahim Souza, comandante da 16ª CIPM (Comércio), mas foi informada, por uma capitã da companhia, de que ele estava de férias.

Dois funcionários do banco estiveram na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Baixa do Fiscal, para prestar esclarecimentos. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o caso é investigado pela delegada Jesuína Gonçalves. Ela também foi procurada por A TARDE, mas não foi localizada. A carteira de identidade de Elias foi expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.

